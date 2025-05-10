«Оренбург» — «Химки»: ничья после первого тайма

«Оренбург» и «Химки завершили вничью первый тайм матча 28-го тура РПЛ — 0:0.

У хозяев по желтой карточке получили нападающие Максим Савельев (7-я) и Брайан Мансилья (15-я).

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.