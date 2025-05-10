«Динамо» Махачкала и «Зенит» встретятся в матче чемпионата России

«Динамо» Махачкала и «Зенит» встретятся в матче 28-го тура чемпионата России в субботу, 10 мая. Игра на «Анжи Арене» в Каспийске начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи махачкалинцев и петербуржцев. Ключевые события игры «Динамо» Махачкала — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

10 мая, 17:00. Анжи Арена (Каспийск)

«Зенит» набрал 57 очков и отстает от лидирующего «Краснодара» на четыре балла. «Динамо» набрало 27 очков. В матче первого круга РПЛ петербуржцы победили махачкалинцев со счетом 2:1.