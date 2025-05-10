«Оренбург» — «Химки»: Малых получил травму и был заменен

Капитан «Оренбурга» Андрей Малых получил поверждение на 51-й минуте матча с «Химками» в 28-м туре РПЛ.

Защитник получил повреждение в области паха после выноса мяча и был заменен на Казымджана Караташа.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.