«Оренбург» — «Химки»: Караташ вывел хозяев вперед

Полузащитник «Оренбурга» Назымджан Караташ вывел команду вперед в матче 28-го тура РПЛ с «Химками» — 1:0.

Турок забил гол на 52-й минуте. Данный мяч стал для него дебютным за клуб.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.