«Динамо» Махачкала — «Зенит»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и «Зенита» на матч 28-го тура РПЛ.

«Динамо» Мх: Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мезиг, Хоссейнеджад, Агаларов, Касинтура.

«Зенит»: Латышонок, Горшков, Дуглас Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Луис Энрике, Соболев, Педро, Лусиано.

Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена» и начнется в 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Махачкала — «Зенит».