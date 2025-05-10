«Динамо» Махачкала — «Зенит»: стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и «Зенита» на матч 28-го тура РПЛ.
«Динамо» Мх: Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мезиг, Хоссейнеджад, Агаларов, Касинтура.
«Зенит»: Латышонок, Горшков, Дуглас Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Луис Энрике, Соболев, Педро, Лусиано.
Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена» и начнется в 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Махачкала — «Зенит».
