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Сегодня, 17:45

«Оренбург» — «Факел»: Марин открыл счет в концовке первого тайма

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин открыл счет в концовке первого тайма матча с «Факелом» — 1:0.

Он забил на 43-й минуте встречи. Андрей Малых справа выполнил подачу на дальний угол вратарской, откуда Марин головой переправил мяч в ближний угол ворот.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
28 окт, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Факел
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
0
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3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
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11
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12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
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15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
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Динамо – Химки
 - : -
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 - : -
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