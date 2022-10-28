«Оренбург» — «Факел»: Марин открыл счет в концовке первого тайма

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Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин открыл счет в концовке первого тайма матча с «Факелом» — 1:0.

Он забил на 43-й минуте встречи. Андрей Малых справа выполнил подачу на дальний угол вратарской, откуда Марин головой переправил мяч в ближний угол ворот.