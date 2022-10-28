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Сегодня, 17:47

«Оренбург» — «Факел»: Марин за две минуты оформил дубль

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин оформил дубль в матче 15-го тура с «Факелом» — 2:0.

Футболист забил два гола за две минуты. Вначале он открыл счет на 42-й, а затем на 44-й увеличил преимущество.

Второй гол был забил после того, как Владимир Сычевой принял мяч спиной к воротам и ударом пяткой хотел отправить его в ворота. Мяч уже готов был закатиться за линию ворот, но Марин добил его, оформив дубль.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
28 окт, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Факел
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
2
1
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 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
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11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 - : -
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Динамо – Химки
 - : -
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 - : -
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