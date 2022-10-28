«Оренбург» — «Факел»: Марин за две минуты оформил дубль

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин оформил дубль в матче 15-го тура с «Факелом» — 2:0.

Футболист забил два гола за две минуты. Вначале он открыл счет на 42-й, а затем на 44-й увеличил преимущество.

Второй гол был забил после того, как Владимир Сычевой принял мяч спиной к воротам и ударом пяткой хотел отправить его в ворота. Мяч уже готов был закатиться за линию ворот, но Марин добил его, оформив дубль.