«Оренбург» — «Факел»: Марин за две минуты оформил дубль
Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин оформил дубль в матче 15-го тура с «Факелом» — 2:0.
Футболист забил два гола за две минуты. Вначале он открыл счет на 42-й, а затем на 44-й увеличил преимущество.
Второй гол был забил после того, как Владимир Сычевой принял мяч спиной к воротам и ударом пяткой хотел отправить его в ворота. Мяч уже готов был закатиться за линию ворот, но Марин добил его, оформив дубль.
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|
Оренбург – Факел
|- : -
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|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
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|
Краснодар – Зенит
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Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
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Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
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Спартак
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|
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|6
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Илья Кутепов
Торпедо М
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