«Рубин» — «Зенит»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.30 мск

«Рубин» и «Зенит» сыграют в чемпионате России 27 июля

«Рубин» и «Зенит» сыграют во втором туре РПЛ в воскресенье, 27 апреля. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

27 июля 2025, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события и результат игры «Рубин» — «Зенит» также изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

В прямом эфире матч покажут канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru). Кроме того, игру можно смотреть в окне федерального телеэфира на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Казанцы в стартовом туре чемпионата-2025/26 обыграли «Ахмат» в Грозном (2:0), а питерцы — «Ростов» в Санкт-Петербурге (2:1).