Матеус Алвес: «Адаптация в ЦСКА проходит хорошо»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес после победы над «Ахматом» (2:1) во втором туре РПЛ ответил на вопрос о своей адаптации в московском клубе.

«Моя адаптация проходит хорошо. В команде много бразильцев, которые мне помогают. Плюс тренерский штаб, персонал клуба сыграли большую роль в моей адаптации. В игровом плане мне еще многое предстоит, чтобы показать, на что я способен, и порадовать болельщиков», — сказал Алвес.

20-летний бразилец летом перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу». Он провел два матча за армейцев в текущем сезоне.

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