«Оренбург» и «Балтика» встретятся в матче 16-го тура чемпионата России в субботу, 22 ноября. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Оренбург» — «Балтика» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 14:00. Газовик (Оренбург)

В прямом эфире встречу оренбуржцев и калининградцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Оренбург» находится на 14-м месте в РПЛ, набрав 11 очков. «Балтика» располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 28 очками. Встреча команд в первом круге завершилась победой «Балтики» со счетом 3:2.