Мостовой — о втором месте «Зенита» в сезоне-2024/25: «Поверьте, повторять не хочется»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал второе место команды в РПЛ в сезоне-2024/25.

«Впервые за все мои годы в «Зените» мы остались без чемпионства. У меня других-то медалей, кроме золотых, не было. Конечно, как удар. Мы когда «Краснодар» разгромили 4:1, были уверены, что дожмем... А по итогу какое-то новое неприятное чувство. Поверьте, повторять не хочется», — цитирует 28-летнего футболиста «КП-Спорт».

В сезоне-2024/25 Мостовой в 26 матчах в РПЛ забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. Он играет за «Зенит» с июля 2019 года.