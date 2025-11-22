«Оренбург» и «Балтика» сыграли вничью в РПЛ

«Оренбург» и «Балтика» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ — 0:0.

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

У хозяев желтые карточки получили защитник Артем Касимов на 8-й минуте, полузащитник Ираклий Квеквескири на 35-й минуте и нападающий Гедеон Гузина на 47-й минуте. У гостей предупреждения получили защитник Кевин Андраде (16-я) и хавбек Иван Беликов (84-я).

«Балтика» с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 12 очками — на 14-й строчке.