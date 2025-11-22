«Оренбург» и «Балтика» сыграли вничью в РПЛ
«Оренбург» и «Балтика» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ — 0:0.
Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
У хозяев желтые карточки получили защитник Артем Касимов на 8-й минуте, полузащитник Ираклий Квеквескири на 35-й минуте и нападающий Гедеон Гузина на 47-й минуте. У гостей предупреждения получили защитник Кевин Андраде (16-я) и хавбек Иван Беликов (84-я).
«Балтика» с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 12 очками — на 14-й строчке.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
8
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2
