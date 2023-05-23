«Оренбург» активировал опцию выкупа Оганесяна у «Спартака»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб начал процесс выкупа форварда Степана Оганесяна у «Спартака».

«Мы активировали опцию выкупа, уведомили «Спартак», клуб не против, так что мы договорились. Сейчас ведем переговоры по личному контракту футболиста. Ждем решения стороны игрока», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Оганесян с 2022 года выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Спартака». Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Оренбуржцы занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 28 туров.