Долгов считает, что Талалаев наладил игру «Химок» в обороне

Форвард «Химок» Александр Долгов поделился мнением о работе с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

«Несмотря на то что мы с «Локомотивом» пропустили пять голов, с «Ахматом» три мяча, по мне, Андрей Викторович наладил нашу игру в обороне. С железнодорожниками — это стечение обстоятельств, первый тайм были на равных. С «Динамо» и «Спартаком» мы играли очень хорошо, в остальных матчах, может, где-то не повезло, а где-то не подстроились под Талалаева. Андрей Викторович привносит что-то свое в команду, свое видение футбола и тактику», — цитирует Долгова Metaratings.ru.

«Химки» потеряли шансы сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон после победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) в 28-м туре чемпионата России. На данный момент подмосковная команда с 18 очками занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице.

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Специалист уже тренировал подмосковную команду в сезоне-2019/20.