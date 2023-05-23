Нападающий «Химок» Долгов не исключил ухода из клуба после вылета из РПЛ

Форвард «Химок» Александр Долгов высказался о своем будущем после вылета подмосковной команды из РПЛ.

«У меня действующий контракт. Сейчас я не знаю, останусь в «Химках» или нет. Надо доиграть два оставшихся матча и там уже смотреть, какая обстановка будет в клубе и т.д. Все варианты рассмотрим и будем общаться с агентом и с руководством клуба, если варианты поступят», — цитирует Долгова Metaratings.ru.

24-летний футболист играет за «Химки» с сентября 2021 года. Он провел 53 матча за подмосковный клуб, отметился 9 голами и 9 результативными передачами.

«Химки» потеряли шансы сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон после победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) в 28-м туре чемпионата России. На данный момент подмосковная команда с 18 очками занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице.