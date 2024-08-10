«Оренбург» — «Акрон»: Горбани вывел хозяев вперед

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«Оренбург» вышел вперед в матче с «Акроном» в 4-м туре РПЛ — 2:1.

Гол на 61-й минуте забил Мохаммад Горбани.