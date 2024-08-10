«Оренбург» — «Акрон»: тольяттинцы сравняли счет

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«Акрон» сравнял счет в матче с «Оренбургом» в 4-м туре РПЛ — 2:2.

Гол на 65-й минуте забил Кирилл Данилин.