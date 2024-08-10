Мамаев: «В концовке прошлого сезона хотел, чтобы чемпионом стал «Краснодар» или «Динамо»»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев ответил на вопрос о том, кого он хотел видеть чемпионом страны в минувшем сезоне.

«В концовке прошлого сезона я хотел, чтобы чемпионом стал либо «Краснодар», либо «Динамо». За «Краснодар» я переживал, потому что этого заслуживает Галицкий, а за «Динамо», потому что там тогда играл Смолов. Но «Зенит» — красавцы. Молодцы, что выиграли в прошлом сезоне. А кто будет в этом сезоне лидировать за два тура до конца, покажет время. Не буду забегать вперед», — цитирует Мамаева Metaratings.ru.

«Зенит» в сезоне-2023/24 впервые в истории клуба сумел оформить требл, выиграв Суперкубок России, золотые медали РПЛ и FONBET Кубок страны. «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в РПЛ, «Динамо» — третье.