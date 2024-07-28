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Сегодня, 07:30

«Оренбург» — «Ахмат»: во сколько и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» сыграет с «Ахматом» в чемпионате России 28 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Магомед Адиев, главный тренер ФК «Ахмат».
Фото ФК «Ахмат»

«Оренбург» встретится с «Ахматом» в матче 2-го тура чемпионата России в воскресенье, 28 июля. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Оренбург» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В 1-м туре премьер-лиги оренбургский клуб обыграл «Спартак» — 2:0. Грозненская команда начала сезон с ничьей в матче против «Краснодара» — 1:1.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ахмат

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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