Ордец: «Хотел бы выиграть с «Динамо» титул»

Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился эмоциями после подписания нового соглашения с московским клубом.

«Мне было очень приятно, что «Динамо» выступило с предложением о продлении соглашения, — приводит слова Ордеца официальный сайт московского клуба. — Конечно, хотел бы здесь остаться. У нас великолепные фанаты, арена, база, отличная команда, прекрасный тренерский штаб. Меня в клубе устраивает абсолютно все. Мы впервые за то время, что я здесь, боремся за самые высокие места. В связи с этим испытываю самые приятные ощущения от пребывания здесь».

По словам защитника, отдельного разговора с главным тренером «Динамо» Сандро Шварцем о продлении контракта не было.

«Тренер несколько раз говорил, что хочет, чтобы я остался. Здорово, что все так и произошло. Хотел бы выиграть с «Динамо» титул. Повторюсь, у клуба все для этого есть. В нынешнем сезоне мы провели очень приличный первый круг. И вся борьба еще впереди. В этом году у нас еще три матча, очень хочется одержать в них победы, порадовать наших фанатов и уйти на зимнюю паузу в отличном настроении», — сказал он.

Напомним, что контракт с 29-летним украинцем продлен до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.

Ордец перешел в «Динамо» летом 2019 года. На счету защитника пять голов в 64 матчах за московскую команду. В нынешнем сезоне он забил один мяч в 16 встречах.