Стала известна цель визита бывшего тренера «Спартака» Тедеско в Москву

По информации «СЭ», визит экс-главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в Россию связан с формальными процедурами по налоговой отчетности.

Это имеет отношение к его периоду трудоустройства на территории РФ.

Ранее Metaratings сообщал, что 36-летний Тедеско планирует посетить матч группового турнира Лиги Европы «Спартак» — «Наполи». Игра пройдет 24 ноября в Москве.

Тедеско тренировал красно-белых с 2019 по май 2021 года. В прошлом сезоне «Спартак» под его руководством занял второе место в Тинькофф чемпионате России.