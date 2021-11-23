Стала известна цель визита бывшего тренера «Спартака» Тедеско в Москву
13:35
По информации «СЭ», визит экс-главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в Россию связан с формальными процедурами по налоговой отчетности.
Это имеет отношение к его периоду трудоустройства на территории РФ.
Ранее Metaratings сообщал, что 36-летний Тедеско планирует посетить матч группового турнира Лиги Европы «Спартак» — «Наполи». Игра пройдет 24 ноября в Москве.
Тедеско тренировал красно-белых с 2019 по май 2021 года. В прошлом сезоне «Спартак» под его руководством занял второе место в Тинькофф чемпионате России.
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