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Шварц: «Продление контракта с Ордецом очень важно для дальнейшего развития «Динамо»

Шварц заявил, что продление контракта с Ордецом очень важно для дальнейшего развития «Динамо»
13:49
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением по поводу подписания нового контракта с защитником команды Иваном Ордецом.

«Ордец — наш основной защитник, и я рад, что он продолжит выступать за «Динамо», — приводит слова Шварца официальный сайт московского клуба. — Иван здорово действует в каждой игре, он важный футболист для нашей раздевалки. Он имеет серьезный авторитет в команде, в тренерском штабе и входит в так называемый капитанский совет. Продление контракта с Ордецом очень важно для дальнейшего развития «Динамо».

Контракт с 29-летним украинцем продлен до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.

Ордец перешел в «Динамо» летом 2019 года. На счету защитника пять голов в 64 матчах за московскую команду. В нынешнем сезоне он забил один мяч в 16 встречах.

Дополнительная информация:

https://fcdm.ru/news/sandro-svarc-prodlenie-kontrakta-s-ordecom-ocen-vazno-dlya-dalneisego-razvitiya-komandy

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Карен Саркисян все материалы автора

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