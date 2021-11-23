Шварц: «Продление контракта с Ордецом очень важно для дальнейшего развития «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением по поводу подписания нового контракта с защитником команды Иваном Ордецом.

«Ордец — наш основной защитник, и я рад, что он продолжит выступать за «Динамо», — приводит слова Шварца официальный сайт московского клуба. — Иван здорово действует в каждой игре, он важный футболист для нашей раздевалки. Он имеет серьезный авторитет в команде, в тренерском штабе и входит в так называемый капитанский совет. Продление контракта с Ордецом очень важно для дальнейшего развития «Динамо».

Контракт с 29-летним украинцем продлен до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.

Ордец перешел в «Динамо» летом 2019 года. На счету защитника пять голов в 64 матчах за московскую команду. В нынешнем сезоне он забил один мяч в 16 встречах.