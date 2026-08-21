«Родина» вела переговоры с Возиньей: «Не сошлись на том, что он хотел длительный контракт»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре с «СЭ» рассказал, что клуб вел переговоры с 40-летним голкипером сборной Кабо-Верде Возиньей.

«Я общался с Возиньей. У нас был теплый диалог. Он хороший парень и оставил приятное впечатление. Мы не сошлись на том, что он хотел длительный контракт, а мы были не готовы на это идти.

На чемпионате мира он играл за команду, где нужно было совершать подвиги. И мы сейчас вышли в элиту, нам тоже нужно совершать подвиги. Матчей много, нашим вратарям не помешал бы еще один человек, с хорошей энергетикой, с устремлением и умением доказывать. Но мы понимаем возраст. Он критический. Для нас это была история, которую мы хотели посмотреть изнутри и двигаться поэтапно. А для него был важен длительный контракт. В процессе нашего хорошего футбольного общения этот аспект был существенный и сыграл свою роль. Мы просто привыкли идти своим путем и ориентироваться на то, что себе наметили. Ну, и ожидания по зарплате у него были больше, чем мы могли себе позволить», — сказал Зинин «СЭ».

Чилийский «Коло-Коло» объявил о подписании контракта с Возиньей 4 августа. С 2024 года вратарь играл за португальский «Шавеш».

Возинья принял участие в чемпионате мира-2026, где сборная Кабо-Верде в 1/16 финала уступила сборной Аргентины в дополнительное время (2:3). После ЧМ стоимость игрока на Transfermarkt выросла в 10 раз — с 50 до 500 тысяч евро.