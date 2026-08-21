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«Родина» вела переговоры с Возиньей: «Не сошлись на том, что он хотел длительный контракт»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Возинья.
Фото Global Look Press

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре с «СЭ» рассказал, что клуб вел переговоры с 40-летним голкипером сборной Кабо-Верде Возиньей.

«Я общался с Возиньей. У нас был теплый диалог. Он хороший парень и оставил приятное впечатление. Мы не сошлись на том, что он хотел длительный контракт, а мы были не готовы на это идти.

На чемпионате мира он играл за команду, где нужно было совершать подвиги. И мы сейчас вышли в элиту, нам тоже нужно совершать подвиги. Матчей много, нашим вратарям не помешал бы еще один человек, с хорошей энергетикой, с устремлением и умением доказывать. Но мы понимаем возраст. Он критический. Для нас это была история, которую мы хотели посмотреть изнутри и двигаться поэтапно. А для него был важен длительный контракт. В процессе нашего хорошего футбольного общения этот аспект был существенный и сыграл свою роль. Мы просто привыкли идти своим путем и ориентироваться на то, что себе наметили. Ну, и ожидания по зарплате у него были больше, чем мы могли себе позволить», — сказал Зинин «СЭ».

Чилийский «Коло-Коло» объявил о подписании контракта с Возиньей 4 августа. С 2024 года вратарь играл за португальский «Шавеш».

Возинья принял участие в чемпионате мира-2026, где сборная Кабо-Верде в 1/16 финала уступила сборной Аргентины в дополнительное время (2:3). После ЧМ стоимость игрока на Transfermarkt выросла в 10 раз — с 50 до 500 тысяч евро.

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РПЛ
Сборная Кабо-Верде по футболу
ФК Родина
Возинья
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В «Родине» прокомментировали подписание Онугхи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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