В «Родине» прокомментировали подписание Онугхи

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал «СЭ» подписание контракта с нападающим Германом Онугхой.

«Мы подписали Германа в статусе свободного агента. Чтобы оказаться у нас, он пошел на расторжение контракта с турками и на существенное понижение зарплаты, потому что у человека есть огонь в груди. Жажда доказывать, играть, бороться, биться, забивать. У Германа победная ментальность.

Знаю весь его путь, и всегда подкупало то, с каким усердием он работает над собой, как нивелирует недостатки, которые изначально были. Он становился одним из лучших бомбардиров чемпионата Дании, в прошлом сезоне в Турции забил восемь мячей, играя в команде, которая почти не создавала моменты. Интересный 193-сантиметровый нападающий, силовой, с хорошей скоростью, способный проделывать большой объем черновой работы. При этом у него есть голевое чутье, техническое исполнение.

У нас классная группа атаки, решили еще ее разнообразить. Тем более у Германа есть российский паспорт.

Теперь у нас есть нападающие на все вкусы и стили. Думаю, соперникам будет непросто определить, кто у нас станет играть в том или ином матче. То, что мы пригласили Германа, никоим образом не идет от того, что нас что-то не устраивало в наших форвардах. Наоборот, они все очень интересные и забивные. У нас хорошо получается работать с нападающими, и будем развивать это направление дальше. Надеемся, что на дистанции приход Германа нам поможет со всех точек зрения», — сказал Зинин «СЭ».



В сезоне-2025/26 Онугха выступал за турецкий «Кайсериспор». Он провел 28 матчей, забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.

До этого 30-летний нападающий играл за датские «Копенгаген» и «Вайле», израильский «Бней-Сахнин», «Рубин», «Крылья Советов», «Краснодар», «Тамбов», «Волгарь» и пензенский «Зенит».