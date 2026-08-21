В «Родине» прокомментировали подписание Онугхи
Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал «СЭ» подписание контракта с нападающим Германом Онугхой.
«Мы подписали Германа в статусе свободного агента. Чтобы оказаться у нас, он пошел на расторжение контракта с турками и на существенное понижение зарплаты, потому что у человека есть огонь в груди. Жажда доказывать, играть, бороться, биться, забивать. У Германа победная ментальность.
Знаю весь его путь, и всегда подкупало то, с каким усердием он работает над собой, как нивелирует недостатки, которые изначально были. Он становился одним из лучших бомбардиров чемпионата Дании, в прошлом сезоне в Турции забил восемь мячей, играя в команде, которая почти не создавала моменты. Интересный 193-сантиметровый нападающий, силовой, с хорошей скоростью, способный проделывать большой объем черновой работы. При этом у него есть голевое чутье, техническое исполнение.
У нас классная группа атаки, решили еще ее разнообразить. Тем более у Германа есть российский паспорт.
Теперь у нас есть нападающие на все вкусы и стили. Думаю, соперникам будет непросто определить, кто у нас станет играть в том или ином матче. То, что мы пригласили Германа, никоим образом не идет от того, что нас что-то не устраивало в наших форвардах. Наоборот, они все очень интересные и забивные. У нас хорошо получается работать с нападающими, и будем развивать это направление дальше. Надеемся, что на дистанции приход Германа нам поможет со всех точек зрения», — сказал Зинин «СЭ».
В сезоне-2025/26 Онугха выступал за турецкий «Кайсериспор». Он провел 28 матчей, забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.
До этого 30-летний нападающий играл за датские «Копенгаген» и «Вайле», израильский «Бней-Сахнин», «Рубин», «Крылья Советов», «Краснодар», «Тамбов», «Волгарь» и пензенский «Зенит».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0