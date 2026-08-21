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В «Родине» прокомментировали подписание Онугхи

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал «СЭ» подписание контракта с нападающим Германом Онугхой.

«Мы подписали Германа в статусе свободного агента. Чтобы оказаться у нас, он пошел на расторжение контракта с турками и на существенное понижение зарплаты, потому что у человека есть огонь в груди. Жажда доказывать, играть, бороться, биться, забивать. У Германа победная ментальность.

Знаю весь его путь, и всегда подкупало то, с каким усердием он работает над собой, как нивелирует недостатки, которые изначально были. Он становился одним из лучших бомбардиров чемпионата Дании, в прошлом сезоне в Турции забил восемь мячей, играя в команде, которая почти не создавала моменты. Интересный 193-сантиметровый нападающий, силовой, с хорошей скоростью, способный проделывать большой объем черновой работы. При этом у него есть голевое чутье, техническое исполнение.
У нас классная группа атаки, решили еще ее разнообразить. Тем более у Германа есть российский паспорт.

Теперь у нас есть нападающие на все вкусы и стили. Думаю, соперникам будет непросто определить, кто у нас станет играть в том или ином матче. То, что мы пригласили Германа, никоим образом не идет от того, что нас что-то не устраивало в наших форвардах. Наоборот, они все очень интересные и забивные. У нас хорошо получается работать с нападающими, и будем развивать это направление дальше. Надеемся, что на дистанции приход Германа нам поможет со всех точек зрения», — сказал Зинин «СЭ».

В сезоне-2025/26 Онугха выступал за турецкий «Кайсериспор». Он провел 28 матчей, забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.

До этого 30-летний нападающий играл за датские «Копенгаген» и «Вайле», израильский «Бней-Сахнин», «Рубин», «Крылья Советов», «Краснодар», «Тамбов», «Волгарь» и пензенский «Зенит».

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ФК Родина
Алексей Зинин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
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Краснодар

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П
Виктор Окишор
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 2
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