Онопко готов вернуться в ЦСКА после прихода Олича
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал «СЭ» информацию Metaratings о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера армейцев. Контракт с хорватским специалистом заключен до конца сезона-2021/22.
«Это дела клуба. Они принимают решение, не могу никак это прокомментировать. Касаемо того, что у Олича нет тренерской практики — у него была хорошая карьера футболиста. Будущий тренер должен когда-то начинать. Тут ничего такого нет», — сказал Онопко «СЭ».
Онопко также объяснил, почему для Олича нормально начинать свою тренерскую карьеру с ЦСКА.
«Там много перемен было в последнее время. Наверняка, был хороший подбор помощников, пришли новые люди. Честно говоря, последние два месяца ни с кем не общался. Даже не знаю, как там внутри. Руководству видней, они знают все, что происходит изнутри. Не могу комментировать по Оличу, по Гончаренко, потому что я не нахожусь внутри, не знаю, что там происходит. Пойду ли я обратно, если позовут? Да, конечно», — добавил Онопко.
После поражения ЦСКА в матче против «Зенита» (2:3) армейцы занимают в Тинькофф РПЛ пятое место с 40 очками.
(Екатерина Звенигородская)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю