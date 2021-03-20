Онопко готов вернуться в ЦСКА после прихода Олича

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал «СЭ» информацию Metaratings о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера армейцев. Контракт с хорватским специалистом заключен до конца сезона-2021/22.

«Это дела клуба. Они принимают решение, не могу никак это прокомментировать. Касаемо того, что у Олича нет тренерской практики — у него была хорошая карьера футболиста. Будущий тренер должен когда-то начинать. Тут ничего такого нет», — сказал Онопко «СЭ».

Онопко также объяснил, почему для Олича нормально начинать свою тренерскую карьеру с ЦСКА.

«Там много перемен было в последнее время. Наверняка, был хороший подбор помощников, пришли новые люди. Честно говоря, последние два месяца ни с кем не общался. Даже не знаю, как там внутри. Руководству видней, они знают все, что происходит изнутри. Не могу комментировать по Оличу, по Гончаренко, потому что я не нахожусь внутри, не знаю, что там происходит. Пойду ли я обратно, если позовут? Да, конечно», — добавил Онопко.

После поражения ЦСКА в матче против «Зенита» (2:3) армейцы занимают в Тинькофф РПЛ пятое место с 40 очками.

(Екатерина Звенигородская)