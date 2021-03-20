Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Онопко готов вернуться в ЦСКА после прихода Олича

16:40
Теги:

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал «СЭ» информацию Metaratings о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера армейцев. Контракт с хорватским специалистом заключен до конца сезона-2021/22.

«Это дела клуба. Они принимают решение, не могу никак это прокомментировать. Касаемо того, что у Олича нет тренерской практики — у него была хорошая карьера футболиста. Будущий тренер должен когда-то начинать. Тут ничего такого нет», — сказал Онопко «СЭ».

Онопко также объяснил, почему для Олича нормально начинать свою тренерскую карьеру с ЦСКА.

«Там много перемен было в последнее время. Наверняка, был хороший подбор помощников, пришли новые люди. Честно говоря, последние два месяца ни с кем не общался. Даже не знаю, как там внутри. Руководству видней, они знают все, что происходит изнутри. Не могу комментировать по Оличу, по Гончаренко, потому что я не нахожусь внутри, не знаю, что там происходит. Пойду ли я обратно, если позовут? Да, конечно», — добавил Онопко.

После поражения ЦСКА в матче против «Зенита» (2:3) армейцы занимают в Тинькофф РПЛ пятое место с 40 очками.

(Екатерина Звенигородская)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 21635
Все опросы
ЦСКА выпал из гонки за «Зенитом» в этом чемпионате?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: ЦСКА и Виктор Гончаренко: останется ли главный тренер в команде после сезона-2020/21




Загрузка...