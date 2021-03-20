Широков предположил, кто бы мог возглавить ЦСКА вместо Олича
Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал возможное назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.
По информации «СЭ», в московской команде планируют объявить о назначении 41-летнего Олича на пост главного тренера ЦСКА во вторник, 23 марта.
«Подойдет ли он ЦСКА? Я не знаю, — сообщил Широков «СЭ». — Его кто-нибудь вообще видел на посту главного тренера? Он является помощником тренера национальной сборной. Его еще не видели, как самостоятельную фигуру. Разве условный Вася Березуцкий хуже, чем Олич? Я не знаю. Очевидно, что кто-то из штаба ЦСКА знает об Оличе намного больше, чем мы все. Если его назначат, то будем следить за его успехами на посту тренера. Больше пока сказать нечего о нем».
Олич выступал за ЦСКА с 2003-го по 2006 год. Вместе с красно-синими становился три раза чемпионом России (2003, 2005, 2006), дважды — обладателем Кубка страны (2004/2005, 2005/2006). Два раза выигрывал Суперкубок России (2004, 2006). В сезоне-2004/2005 завоевал с ЦСКА Кубок УЕФА. В октябре 2017 года он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.
После поражения ЦСКА в матче против «Зенита» (2:3) армейцы занимают 5-е место в Тинькофф РПЛ с 40 очками.
(Артем Бухаев)
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