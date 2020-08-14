Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о неприятном эпизоде из работы с бывшим главным тренером Юрием Семиным. Специалист не раз говорил, что любит, когда игроки реагируют на его эмоции и проявляют характер.

— У меня была такая история. Я огрызнулся, — сказал Баринов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Не помню, с кем был матч, но там Палыч не по делу поймал меня и немножечко так поорал. Я повернулся и сказал, не матом, но крикнул: «Хватит орать на меня!»

На следующий день я приехал на базу, он меня вызвал к себе в номер. Мы поговорили, я сказал ему свою позицию, он мне — свою. Мы пришли к тому, что Юрий Палыч просто был на эмоциях и не по делу на меня накричал. Мы пожали руки, и он сказал, что мне еще рано пока огрызаться. Не надо было себя так вести, а надо было спокойно потом подойти и сказать об этом. Никакого конфликта больше не было.

Также футболист согласился: на базе в Баковке есть ощущение, будто Семин где-то рядом.

— Конечно, ощущение осталось. Семин всегда будет царить в этой Баковке, потому что он — легенда этого клуба, — сказал Баринов.