«Он под капельницей, неприятная зараза». Газизов — о здоровье Бакаева
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» рассказал о состоянии здоровья травмированных футболистов команды.
—У Жиго было мышечное повреждение небольшое, — заявил «СЭ» Газизов. — Думаю, в течении пяти-семи дней оно закончится. Он лечится, мы не стали форсировать события. Что касается Бакаева, то у него вчера все было нормально, а вечером плохо стало — ротавирус. Его изолировали от команды, он под капельницей, сейчас уже чувствует себя хорошо, такая зараза неприятная. Что касается Урунова — воспаление приводящей мышцы, но сегодня утром тоже уже занимался в лайтовом режиме. (Севастиан Терлецкий)
«Я отличник, надеюсь, так будет и дальше». Газизов — о трансферах, волевой победе над «Химками» и травмах
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.