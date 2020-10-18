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«Он под капельницей, неприятная зараза». Газизов — о здоровье Бакаева

10:30
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» рассказал о состоянии здоровья травмированных футболистов команды.

—У Жиго было мышечное повреждение небольшое, — заявил «СЭ» Газизов. — Думаю, в течении пяти-семи дней оно закончится. Он лечится, мы не стали форсировать события. Что касается Бакаева, то у него вчера все было нормально, а вечером плохо стало — ротавирус. Его изолировали от команды, он под капельницей, сейчас уже чувствует себя хорошо, такая зараза неприятная. Что касается Урунова — воспаление приводящей мышцы, но сегодня утром тоже уже занимался в лайтовом режиме. (Севастиан Терлецкий)

«Я отличник, надеюсь, так будет и дальше». Газизов — о трансферах, волевой победе над «Химками» и травмах

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