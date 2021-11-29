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В РФС прокомментировали ситуацию с болельщиками на матче ЦСКА — «Зенит»

17:21
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Обнародовано заявление Российского футбольного союза (РФС) по инциденту на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Одной из важнейших задач организаторов матча является обеспечение безопасности и соблюдение правил поведения зрителями на стадионе, — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС. —  К сожалению, в рамках организации встречи между ЦСКА и «Зенитом», прошедшей 28 ноября на «ВЭБ Арене», эта задача не была выполнена в полной мере.

На одну из трибун болельщиков домашней команды были пронесены десятки файеров, применение которых поставило под угрозу безопасность других зрителей. Организация обеспечения безопасности и факты использования пиротехники будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК.

Российский футбольный союз и Российская премьер-лига сделают все возможное, чтобы впредь в случае подобных нарушений все проверочные мероприятия происходили максимально оперативно и с минимумом дискомфорта для зрителей, так как абсолютное большинство из задержанных на трибуне не были причастны к правонарушениям, а сами могли пострадать от использования пиротехники.

Результаты проверки, которая сейчас проводится РПЛ, будут рассмотрены на комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, в состав которого входят в том числе представители МВД. Представители ПФК ЦСКА также будут приглашены на заседание».

Напомним, что после матча полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры. Всего было задержано 408 человек.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры