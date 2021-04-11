Олич поделился эмоциями после возвращения в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о возвращении в столичный клуб, за который выступал в качестве игрока с 2003 по 2006 годы.

«Где бы я ни играл, было приятно ощущать, что армейские болельщики помнят и любят меня, следят за моей карьерой. Чувствовал их поддержку даже на расстоянии! Точно так же и я всегда говорил, что провел в ПФК ЦСКА чудесный период. Мы действительно много выиграли, а когда настало время уходить, я уже был сформировавшимся игроком. Хотя это был мой первый опыт выступлений за рубежом, всегда чувствовал себя здесь как дома.

Поэтому сейчас, когда я вернулся в клуб спустя столько времени, возникло чувство, что прошло всего пару лет. Увидел людей, которые до сих пор здесь работают, вместе вспомнили наши прошлые победы. Очень понравился домашний стадион ПФК ЦСКА, с нетерпением жду дебютного матча на этой прекрасной арене. Болельщики заслужили такой дом!" - цитирует Олича официальный сайт ЦСКА.

Завтра, 12 апреля, ЦСКА проведет в Москве матч 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором». Начало встречи — в 19:00 мск.