Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Олич поделился эмоциями после возвращения в ЦСКА

17:00
Теги:

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о возвращении в столичный клуб, за который выступал в качестве игрока с 2003 по 2006 годы.

4&nbsp;апреля. Саранск. &laquo;Тамбов&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:2.Маленькая победоносная война для Олича. ЦСКА выиграл «серию пенальти» у «Тамбова»

«Где бы я ни играл, было приятно ощущать, что армейские болельщики помнят и любят меня, следят за моей карьерой. Чувствовал их поддержку даже на расстоянии! Точно так же и я всегда говорил, что провел в ПФК ЦСКА чудесный период. Мы действительно много выиграли, а когда настало время уходить, я уже был сформировавшимся игроком. Хотя это был мой первый опыт выступлений за рубежом, всегда чувствовал себя здесь как дома.

Поэтому сейчас, когда я вернулся в клуб спустя столько времени, возникло чувство, что прошло всего пару лет. Увидел людей, которые до сих пор здесь работают, вместе вспомнили наши прошлые победы. Очень понравился домашний стадион ПФК ЦСКА, с нетерпением жду дебютного матча на этой прекрасной арене. Болельщики заслужили такой дом!" - цитирует Олича официальный сайт ЦСКА.

Завтра, 12 апреля, ЦСКА проведет в Москве матч 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором». Начало встречи — в 19:00 мск.

ЦСКА — Ротор

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ivitsa-olich-rad-vernutsya-domoy/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...