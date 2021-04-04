Маленькая победоносная война для Олича. ЦСКА выиграл «серию пенальти» у «Тамбова»

Лучше всего в дебютном матче Ивицы Олича армейцам удавалось попадать в руки футболистов «Тамбова». Мешков назначил четыре пенальти!

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур

«Тамбов» — ЦСКА — 1:2 (1:1)

Голы: Архипов, 16 — с пенальти (1:0). Влашич, 26 — с пенальти (1:1). Рондон, 52 — с пенальти (1:2).

Нереализованный пенальти: Влашич, 64 (вратарь).

«Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Кайков, Карапузов, Карп (Аванесян, 88), Бавин, Терехов (Дроздов, 67), Алиев, Архипов, Климов (Чабанов, 88).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Магнуссон (Карпов, 70), Щенников, Сигурдссон, Марадишвили, Бохинен (И.Обляков, 88), Влашич, Эджуке, Рондон (Чалов, 75).

Предупреждения: Карапузов, 7. Климов, 17. Карп, 45. Бавин, 52. Бохинен, 54. Архипов, 63.

Судьи: Мешков (Дмитров). Образко (Ставрополь), Богданов (Верея).

ВАР: Кукуляк (Калуга). Мурашов (Москва).

4 апреля. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

С первым соперником в карьере Ивице Оличу, конечно, повезло. «Тамбов» — это беда нашего футбола и на поле, и особенно за его пределами. Это единственная команда, которая в 2021 году не набрала ни одного очка, а ее болельщики приходят на стадион с баннером «Обманутые дольщики». Как бы то ни было, Олич находится в более выгодном положении, чем практически все его коллеги. На первых порах при любом результате на него не будет такого сильного давления со стороны болельщиков. Олич — армейская легенда и кумир трибун, и это наверняка тоже учитывалось, когда в ЦСКА принимали решение назначить тренера с нулевым самостоятельным опытом.

Каких-то серьезных изменений в ЦСКА ожидать не следовало, Олич в любом случае пока работает на багаже Гончаренко. Никаких революций в составе не последовало: привычная расстановка и вполне ожидаемый состав, на данный момент его можно назвать оптимальным. Из примечательного — первый выход в стартовом составе Бохинена, который заменил дисквалифицированного Ахметова и составил пару в опорной зоне Марадашвили. Выбор Олича в пользу Бохинена вместо, например, Облякова объясним — норвежец с момента назначения нового тренера находился в расположении команды, а его российский конкурент ездил на молодежный Евро.

Можно было ожидать, что Олич встряхнет и взбодрит команду, даст ей ощутимый эмоциональный заряд. Но ничего подобного в игре ЦСКА в Саранске не было видно. Да, победа не вызвала вопросов — армейцы, естественно, превзошли соперника по всем компонентам, однако какого-то необыкновенного куража красно-синие не показали. Да и выигрыш получился скромным по счету. Настолько, что вопрос о победителе был открытым до самой последней минуты. Когда такое в последний раз было в играх «Тамбова»?

Первый матч Олича запомнится четырьмя пенальти, столько в чемпионате России не назначалось больше 20 лет. Тут можно сказать точно: лучше всего у ЦСКА получалось попадать в руки игроков соперника в их штрафной. А если серьезно, то нужно отдать должное и «Тамбову», а если конкретно — главному тренеру Сергею Первушину. Он наконец-то получил время, чтобы приладить друг к другу этих игроков и сделать из них хоть какую-то команду. Ну и подтянуть «физику», конечно. «Тамбов» даже вел в счете и сыграл близко к тому максимуму, который позволяет кадровый ресурс. Для игроков бедовое положение клуба остается шансом показать себя на уровне премьер-лиги, и в этой игре место на витрине тамбовского шоурума занял вратарь Сычев. В первом тайме он умудрился среагировать на удар Рондона с двух метров, во втором в великолепном прыжке потащил пенальти от Влашича, а затем ногой отразил опасный удар Чалова.

Олич взял три очка, и ЦСКА продолжает бороться — если и не за чемпионство, то за место в Лиге чемпионов. Ну а клуб находится на пороге новой эпохи, которая началась с назначения тренера без опыта. Получит ли она имя Олича — судить нужно точно не по первому матчу, тем более с «Тамбовом».