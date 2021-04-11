«Динамо» представило игроков стартового состава на матч с «Уралом» в образах космонавтов
В матче 25-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» принимает «Урал». Столичный клуб оригинально представил футболистов стартового состава на эту встречу в образе космонавтов.
Напомним, что весь 25-й тур чемпионата посвящен Дню космонавтики, который празднуется 12 апреля.
Стартовые составы «Динамо» и «Урала» можно посмотреть здесь
Команда Сандро Шварца с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 29 баллов и 12-я строчка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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