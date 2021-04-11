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«Динамо» представило игроков стартового состава на матч с «Уралом» в образах космонавтов

16:50
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В матче 25-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» принимает «Урал». Столичный клуб оригинально представил футболистов стартового состава на эту встречу в образе космонавтов.

Напомним, что весь 25-й тур чемпионата посвящен Дню космонавтики, который празднуется 12 апреля.

Стартовые составы «Динамо» и «Урала» можно посмотреть здесь

Команда Сандро Шварца с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 29 баллов и 12-я строчка.

Динамо — Урал

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