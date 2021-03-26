Олич назвал главную задачу ЦСКА на концовку сезона

25 марта в интервью изданию Sportske novosti поделился ожиданиями от работы в ЦСКА.

«Влашич? В первую очередь думаю о его возвращении из сборной, чтобы помочь нам в последних семи матчах чемпионата чемпионата и Кубка. Я ожидаю, что он будет на своем уровне, на котором был все эти годы в Москве. Я очень ценю его, как бы долго он ни оставался в ЦСКА, за то, что он будет получать удовольствие от игры, чувствовать себя комфортно и иметь значение на поле при моей поддержке и моего тренерского штаба», — отметил Олич.

«Наша команда очень молода, у нее были взлеты и падения. Не в отличной форме, морально тоже, и 10 футболистов уехали играть за сборные. Но у меня будет время поговорить с каждым индивидуально. За такой короткий период нельзя много рисковать, это только сбивает игроков с толку, но я постараюсь обнаружить проблемы и исправить как можно быстрее», — заявил Олич.

23 марта армейцы на официальном сайте объявили о подписании контракта с Оличем.

В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).