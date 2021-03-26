Тренер вратарей «Олимпа-Долгопрудного» Тяпушкин продолжит работу в «Роторе»
Тренер вратарей «Олимпа-Долгопрудного» Дмитрий Тяпушкин вошел в тренерский штаб «Ротора», сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.
«Олимп-Долгопрудный» от всей души благодарит Дмитрия Альбертовича за проделанную работу и желает успехов в новом клубе! Благодаря его тренировкам и наставлениям наша команда пропустила лишь 13 мячей, что является лучшим показателем в группе», — говорится в сообщении.
20 марта «Ротор» объявил о том, что Юрий Батуренко займет пост главного тренера клуба после ухода Александра Хацкевича. У специалиста пока отсутствует лицензия, необходимая для работы в должности главного тренера в Тинькофф-РПЛ.
«Ротор» после 23 матчей занимает 13-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 18 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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