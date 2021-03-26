Тренер вратарей «Олимпа-Долгопрудного» Тяпушкин продолжит работу в «Роторе»

Тренер вратарей «Олимпа-Долгопрудного» Дмитрий Тяпушкин вошел в тренерский штаб «Ротора», сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.

«Олимп-Долгопрудный» от всей души благодарит Дмитрия Альбертовича за проделанную работу и желает успехов в новом клубе! Благодаря его тренировкам и наставлениям наша команда пропустила лишь 13 мячей, что является лучшим показателем в группе», — говорится в сообщении.

20 марта «Ротор» объявил о том, что Юрий Батуренко займет пост главного тренера клуба после ухода Александра Хацкевича. У специалиста пока отсутствует лицензия, необходимая для работы в должности главного тренера в Тинькофф-РПЛ.

«Ротор» после 23 матчей занимает 13-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 18 очков.