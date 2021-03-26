Выборы главного тренера «Спартака»: Карпин пока обходит Бердыева в финале
Напомним, что изначально мы отобрали 32 специалистов, которые, на наш взгляд, могли бы сменить в «Спартаке» уходящего летом Доменико Тедеско. На разных этапах из борьбы выбыли Рафаэль Бенитес, Леонадру Жардим, Паулу Фонсека и другие именитые специалисты. Всех их позади оставили Карпин и Бердыев.
Пока небольшое преимущество на строне Карпина, но времени еще предостаточно
Финал голосования, данные на 14:30 пятницы
Карпин — Бердыев — 1218:977
Голосование продлится до 28 марта 12.00 по московскому времени. Не пропустите!
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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