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Выборы главного тренера «Спартака»: Карпин пока обходит Бердыева в финале

15:00
Курбан Бердыев и Валерий Карпин.
Курбан Бердыев и Валерий Карпин.
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Вторые сутки идет финал нашего проекта «Выбери тренера «Спартака», в котором встречаются Валерий Карпин и Курбан Бердыев.

Напомним, что изначально мы отобрали 32 специалистов, которые, на наш взгляд, могли бы сменить в «Спартаке» уходящего летом Доменико Тедеско. На разных этапах из борьбы выбыли Рафаэль Бенитес, Леонадру Жардим, Паулу Фонсека и другие именитые специалисты. Всех их позади оставили Карпин и Бердыев.

Пока небольшое преимущество на строне Карпина, но времени еще предостаточно

Финал голосования, данные на 14:30 пятницы

Карпин — Бердыев — 1218:977

Голосование продлится до 28 марта 12.00 по московскому времени. Не пропустите!

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