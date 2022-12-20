Ольга Смородская прокомментировала возможный переход Ильи Самошникова в «Локомотив»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на возможный переход защитника «Рубина» Ильи Самошникова в московский клуб.

«Нужен ли Самошников «Локомотиву»? Не могу ответить на этот вопрос. Я даже не знаю, кто это», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В августе 25-летний Самошников был близок к переходу в «Динамо», однако клубы не смогли договориться о трансфере игрока.

В текущем сезоне первой лиги защитник сыграл за «Рубин» 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.