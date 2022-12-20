Ольга Смородская прокомментировала возможный переход Ильи Самошникова в «Локомотив»
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на возможный переход защитника «Рубина» Ильи Самошникова в московский клуб.
«Нужен ли Самошников «Локомотиву»? Не могу ответить на этот вопрос. Я даже не знаю, кто это», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».
В августе 25-летний Самошников был близок к переходу в «Динамо», однако клубы не смогли договориться о трансфере игрока.
В текущем сезоне первой лиги защитник сыграл за «Рубин» 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
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|00:00
|
Ростов – Локомотив
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|3.03
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Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
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|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
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|3.03
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|3.03
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Владимир Сычевой
Оренбург
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Спартак
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