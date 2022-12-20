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Ольга Смородская прокомментировала возможный переход Ильи Самошникова в «Локомотив»

Виктория Кравченко
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на возможный переход защитника «Рубина» Ильи Самошникова в московский клуб.

«Нужен ли Самошников «Локомотиву»? Не могу ответить на этот вопрос. Я даже не знаю, кто это», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В августе 25-летний Самошников был близок к переходу в «Динамо», однако клубы не смогли договориться о трансфере игрока.

В текущем сезоне первой лиги защитник сыграл за «Рубин» 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-samoshnikov-v-lokomotive-ya-dazhe-ne-znayu-kto-e-to/
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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5
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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