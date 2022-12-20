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Кобелев: «Если Россия будет долго в изоляции, то все хорошие легионеры уйдут из РПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Бетиса», «Динамо» и «Зенита» Андрей Кобелев считает, что долгая изоляция российского футбола может повлиять на количество легионеров в клубах РПЛ.

«Если Россия еще будет долго в изоляции, я думаю, те хорошие легионеры, которые продолжают у нас играть, уедут. Это естественно. Поэтому будет, по меньшей мере, застой в нашем футболе. Нельзя вариться в собственном соку. Что касается перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, то это тоже вопрос непростой. Там, помимо Узбекистана, Таджикистана, есть такие страны, как Австралия, Япония, Южная Корея. Они могут не захотеть с нами играть. Здесь принимает решение ФИФА. А так как ФИФА и УЕФА смотрят в одну сторону, я не думаю, что нас пустят в Азию. Если мы туда пойдем, то на десятилетия распрощаемся с Европой. Это нам нужно, учитывая, что мы с ней корнями, в том числе спортивными, связаны?» — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

Вопрос перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию обсудят на ближайшем заседании исполкома РФС 23 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kobelev-esli-rossiya-budet-dolgo-v-izolyatsii-horoshie-legionery-uedut-iz-rpl/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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П
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