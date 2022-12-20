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Писарев от лица сборной России поздравил лауреатов премии «Первая пятерка» Пиняева и Петрову

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Российский тренер Николай Писарев от лица сборной России поздравил лауреатов премии «Первая пятерка» нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и полузащитника ЦСКА Татьяну Петрову.

— Хочется похвалить и ДФЛ, и РФС — это очень важная премия. Мне посчастливилось быть на нескольких из них, вспоминая многих лауреатов, могу сказать, что они не до конца раскрыли свой талант, могли больше. Индивидуальные награды никогда не сравнятся с командными, вспомните Мбаппе на награждении ЧМ. Желаю и дальше получать индивидуальные программы, но также и командные. Мои поздравления от сборной. Сергей, поздравляю с вызовом в национальную команду в этом году.

Премия «Первая пятерка» ежегодно вручается лучшему молодому игроку в РПЛ. В этом году награда также была разыграна среди девушек.

Николай Писарев
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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