В «Спартаке» назвали месячную дисквалификацию Станковича тяжелой ситуацией

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на месячную дисквалификацию главного тренера Деяна Станковича на все матчи под эгидой РФС.

— Месяц дисквалификации — это очень серьезный срок. К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжелой ситуацией.

В конце первого тайма 8-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Спартаком» (2:2) 47-летний серб был удален за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра матча Егора Егорова.