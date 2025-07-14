ДоброFON и «Рубин» отремонтировали футбольную площадку в Татарстане
13 июля в селе Бело-Безводное Зеленодольского района состоялось торжественное открытие футбольной площадки.
Реконструкция спортивного объекта — совместный проект благотворительной программы ДоброFON и футбольного клуба «Рубин». Место выбрано не случайно. Здесь первые шаги в футболе делал защитник «Рубина» — Илья Рожков.
В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, директор ФК «Рубин» Ильдар Зарипов, заместитель директора по маркетингу, пиару и социальным проектам FONBET Валерия Купина, футболисты «Рубина» Илья Рожков и Никита Васильев.
«Мы открываем футбольную площадку по специальному проекту Федерации футбола нашей республики. Мы внимательно следили за его реализацией, и сегодня для юных спортсменов из села Бело-Безводное и всего Раифского сельского поселения это, действительно, большое событие!» — сказал Афанасьев.
Новое футбольное поле площадью 375 кв. м предназначено для тренировок в круглогодичный период. Есть ворота как для футбола, так и для игры в хоккей, также ребятам подарили новые мячи.
«В рамках благотворительной программы ДоброFON создание спортивной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений работы. Также мы стремимся способствовать развитию детско-юношеского спорта. Например, в рамках проекта Путь регионов FONBET Кубка России в прошлом сезоне ДоброFON отправил спортивный инвентарь и помог реконструировать площадки 91-й детской футбольной команде из разных уголков России. Рады, что у местных детишек теперь есть возможность заниматься спортом на хорошей и современной площадке», — заявила Валерия Купина.
После официальной части все желающие могли взять автограф у футболистов и сыграть в товарищеском матче между командами поселка и академии «Рубина». Победу одержали местные ребята со счетом 10:9.
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АРХИВ
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|И
|В
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|П
|+/-
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0