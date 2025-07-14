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14 июля 2025, 16:40

ДоброFON и «Рубин» отремонтировали футбольную площадку в Татарстане

Площадка ДоброFON и футбольного клуба «Рубин».
Площадка ДоброFON и футбольного клуба «Рубин».
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13 июля в селе Бело-Безводное Зеленодольского района состоялось торжественное открытие футбольной площадки.

Реконструкция спортивного объекта — совместный проект благотворительной программы ДоброFON и футбольного клуба «Рубин». Место выбрано не случайно. Здесь первые шаги в футболе делал защитник «Рубина» — Илья Рожков.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, директор ФК «Рубин» Ильдар Зарипов, заместитель директора по маркетингу, пиару и социальным проектам FONBET Валерия Купина, футболисты «Рубина» Илья Рожков и Никита Васильев.

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«Мы открываем футбольную площадку по специальному проекту Федерации футбола нашей республики. Мы внимательно следили за его реализацией, и сегодня для юных спортсменов из села Бело-Безводное и всего Раифского сельского поселения это, действительно, большое событие!» — сказал Афанасьев.

Новое футбольное поле площадью 375 кв. м предназначено для тренировок в круглогодичный период. Есть ворота как для футбола, так и для игры в хоккей, также ребятам подарили новые мячи.

Площадка ДоброFON и футбольного клуба «Рубин».

«В рамках благотворительной программы ДоброFON создание спортивной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений работы. Также мы стремимся способствовать развитию детско-юношеского спорта. Например, в рамках проекта Путь регионов FONBET Кубка России в прошлом сезоне ДоброFON отправил спортивный инвентарь и помог реконструировать площадки 91-й детской футбольной команде из разных уголков России. Рады, что у местных детишек теперь есть возможность заниматься спортом на хорошей и современной площадке», — заявила Валерия Купина.

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После официальной части все желающие могли взять автограф у футболистов и сыграть в товарищеском матче между командами поселка и академии «Рубина». Победу одержали местные ребята со счетом 10:9.

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АРХИВ

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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