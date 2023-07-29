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Сегодня, 21:01

Терехин: «Кредит доверия к Личке? Подождите, дайте человеку поработать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин рассказал о своих впечатлениях от матча 2-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Крыльями Советов» (3:3).

«По такой игре отдать матч конечно жалко, 3:1 уверенно вели. Кредит доверия к Личке? Ну подождите, дайте человеку поработать. Во-первых, «Динамо» в оборону до сих пор никого не прикупило. В прошлом году пропускали, в этом теперь пропускают. Впереди веселое нападение: Смолов, Захарян, Тюкавин — а в обороне проблемы. Думаю, Личка сейчас будет смотреть, будут и приобретения», — приводит слова Терехина «Спорт День за Днем».

«Динамо» в двух матчах чемпионата России набрало 1 очко и занимает 10-е место. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Зенитом».

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. «Динамо» упустило победу в Самаре, дважды ведя в два мяча. Личка никак не может выиграть

Источник: Спорт День за Днем
Олег Терехин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
2
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
5
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
6
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
7
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
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Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 2
П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

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