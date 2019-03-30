Олег Терехин: "При удачной игре с "Локо" у "Динамо" может начаться подъем"

Бывший нападающий "Динамо" Олег Терехин в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что команде по силам занять седьмое место турнирной таблице.

– При этом перед Хохловым в начале сезона поставили задачу попасть в еровкубки?

– Да это понятно... Можно было и хоккейному "Динамо" поставить цель выиграть Кубок Гагарина. Ну вы понимаете... Надо же все-таки реально смотреть на вещи, а не брать все с потолка. Каждый тренер хочет выигрывать, забираться высоко. Но ведь нужны и соответствующие возможности.

– На что будет претендовать это "Динамо"?

– Седьмое место занять по силам. А что? Плотность в таблице высокая. Две победы – и ты уже рядом с зоной Лиги Европы. При удачной игре с "Локо" может начаться подъем.

– Вам понятно, какой футбол ставит Хохлов?

– Мне нравится игра этой команды. Если бы у Димы были другие футболисты, он бы, возможно, и играл по-другому. А сейчас Хохлов танцует "от печки". И ведь бело-голубые много не пропускают. А вот в атаке – проблемы. "Спартак" не додавили... (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Терехина