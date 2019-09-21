Олег Шатов: «На месте тренера заменил бы себя»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов, отметившийся голом во втором тайме матча 10-го тура РПЛ с «Рубином» (5:0) прокомментировал ход встречи и рассказал о моменте с забитым мячом.

— В первом тайме «Рубин» навязывал нам борьбу на каждом участке поля. Линия обороны играла очень высоко, мы играли через фланги, были моменты. Знали, что нам надо забить, тогда соперник побежал бы отыгрываться и у нас возникли бы моменты.

— Что Семак сказал в перерыве?

— Сказал продолжать в том же темпе, сохранить ритм и тогда обязательно удастся победить. Во втором тайме показали довольно качественный футбол.

— Прокомментируйте свой гол.

— Во втором тайме был эпизод, когда я два раза подряд потерял мяч. И на месте тренера заменил бы себя, если честно. Понял, что надо собраться. А в момент гола очень сильно хотелось забить, главное, что его засчитали. (Дмитрий Зимин)