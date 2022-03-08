Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев прокомментировал удаление защитника «Динамо» Гильермо Варелы в матче 20-го тура РПЛ против красно-белых.

— К перерыву «Спартак» забил два гола и остался в большинстве — ожидали такой агрессивной игры в исполнении красно-белых?

— Если честно, это стало для меня приятной неожиданностью. Причем счет абсолютно по игре! «Спартак» играл качественнее во всех отношениях: больше двигался, чаще менял направление атак, при отходе успевал вовремя перекрывать свободные зоны. Неслучайно до перерыва у «Динамо» не было ни одного удара в створ. И это при том, что команда располагает такими острыми и забивными игроками, как Грулев, Захарян и, конечно, Смолов.

— Удаление в подобных матчах — это приговор?

— Стопроцентный! Во встречах с таким подтекстом, где любая мелочь может решить исход игры, остаться в меньшинстве — удар ниже пояса.