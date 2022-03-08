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«После такого удара я бы даже Дасаева с Филимоновым не упрекнул». Романцев — о голе Промеса

Романцев считает, что с ударом Промеса в матче с «Динамо» не справились бы и Дасаев с Филимоновым
Александр Львов
Обозреватель
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев прокомментировал гол Квинси Промеса в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:0).

30-летний голландец забил второй мяч во встрече. Таким образом, на счету хавбека 78 голов за «Спартак». Промес поднялся на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

6&nbsp;марта. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. «Спартак» подарил надежду на лучшие времена — надо в это верить!" Романцев разбирает дерби

— Голы Николсона и Промеса вытекали из логики игры?

— «Спартак» их заслужил, это не вызывает сомнений. То, какое давление он оказывал, на каких скоростях атаковал, рано или поздно должно было привести к ошибкам соперника. Что в итоге и произошло. Особенно нелепым получился ляп молодого Сазонова, который в безобидной ситуации сбросил мяч Промесу. Тот переадресовал его Бакаеву и, моментально получив ответный пас, нанес изумительный по красоте удар в «девятку».

— К Шунину претензий нет?

— Да, вратарь не выручил. Но после такого удара я бы даже Дасаева с Филимоновым не упрекнул.

Квинси Промес
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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
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Сочи – Арсенал
 2 : 0
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27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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