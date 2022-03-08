Романцев считает, что с ударом Промеса в матче с «Динамо» не справились бы и Дасаев с Филимоновым

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев прокомментировал гол Квинси Промеса в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:0).

30-летний голландец забил второй мяч во встрече. Таким образом, на счету хавбека 78 голов за «Спартак». Промес поднялся на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

— Голы Николсона и Промеса вытекали из логики игры?

— «Спартак» их заслужил, это не вызывает сомнений. То, какое давление он оказывал, на каких скоростях атаковал, рано или поздно должно было привести к ошибкам соперника. Что в итоге и произошло. Особенно нелепым получился ляп молодого Сазонова, который в безобидной ситуации сбросил мяч Промесу. Тот переадресовал его Бакаеву и, моментально получив ответный пас, нанес изумительный по красоте удар в «девятку».

— К Шунину претензий нет?

— Да, вратарь не выручил. Но после такого удара я бы даже Дасаева с Филимоновым не упрекнул.