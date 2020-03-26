Олег Романцев: «Попадаю в так называемую «группу особого риска»

Самый титулованный российский тренер Олег Романцев рассказал о своем самочувствии, а также об отношении к коронавирусу.

— Мне 66 лет. Стало быть, я попадаю в так называемую «группу особого риска» и должен соблюдать все рекомендации и требования, — приводит слова Романцева «Матч ТВ». — Гуляю в парке или по набережным, избегаю компаний, в людных местах не появляюсь, тщательно мою руки — режимлю как положено. Но не потому, что боюсь коронавируса, а потому что я законопослушный гражданин и знаю, что такое ответственность.

— А вы его не совсем боитесь?

— Совсем. Он мне надоел. Куда ни сунься — везде один сплошной коронавирус. Как только слышу это слово, сразу переключаюсь. Кроме него, слава богу, в телевизоре живут развлекательные программы. Я до сих пор не охладел к фильмам Леонида Гайдая, хотя смотрел их по тысяче раз каждый. В мире много прекрасной музыки — я слушаю свою, старинную: кантри, «Битлз», «Роллинг Стоунз»...

— Без футбола прожить, как выясняется, можно?

— Без футбола — плохо. Да вообще без спорта. Когда ждешь спортивных событий не как тренер или футболист, а как болельщик — ожидание само по себе прекрасно. Предвкушение удовольствия порой краше самого удовольствия. Я в последнее время стал высоко ценить эти эмоции. Но, боюсь, на сей раз процесс ожидания затянется.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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