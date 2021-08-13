Кафельников — о продлении Соболева: «Ему дали очень большую зарплату»
Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта нападающего Александра Соболева с красно-белыми.
«Соболеву дали очень большую зарплату. За то, как он играет, он максимум должен получать 200-250 тысяч евро в год», — заявил Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Новый контракт Соболева подписан до лета 2026 года. 24-летний нападающий выступает за «Спартак» с начала 2020 года. С тех пор он провел 42 матча и забил 19 мячей за красно-белых.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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