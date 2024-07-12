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Сегодня, 12:22

Малышев: «Спартак» — самый популярный клуб России, вне зависимости от текущих результатов»

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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на слова главы правления «Зенита» Александра Медведева. Ранее он назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.

«Не хочу комментировать чьи-то слова. Я убежден: вне зависимости даже от текущих результатов, «Спартак» все равно самый популярный клуб страны. Я в этом убежден, так как сам много лет болею за «Спартак», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место в таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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