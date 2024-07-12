Малышев: «Спартак» — самый популярный клуб России, вне зависимости от текущих результатов»
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на слова главы правления «Зенита» Александра Медведева. Ранее он назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.
«Не хочу комментировать чьи-то слова. Я убежден: вне зависимости даже от текущих результатов, «Спартак» все равно самый популярный клуб страны. Я в этом убежден, так как сам много лет болею за «Спартак», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».
В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место в таблице.
Источник: «РБ Спорт»
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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