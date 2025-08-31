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Фоменко о Кордобе: «В РПЛ с ним может сравниться только Даку»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Краснодара» Олег Фоменко в интервью «СЭ» ответил на вопрос, считает ли нападающего «быков» Джона Кордобу сильнейшим нападающим РПЛ.

— А есть позиция в этом составе «Краснодара», которая все же «проседает»?

— Я такой не вижу. Для меня сейчас «Краснодар» — команда без слабых мест. Что на флангах, что в середине поля — все сбалансировано. У «быков» появилась хорошая обойма. Можно проводить ротацию. Про Перрена я уже сказал. В центре поля играет бразилец Дуглас Аугусто. То есть, Мусаев располагает 18 футболистами реально приличного уровня. Ребята, выходящие на замену, игру усиливают. Возьмите того же Кривцова. Три гола в последних трех турах РПЛ!

— Но Кордобе замену не найти.

— Давайте так. «Краснодар» — это все-таки не топовый европейский клуб, чтобы иметь в составе двух таких нападающих. Для РПЛ Джон — точно штучный товар. Его действительно не заменить.

— Кордоба — сейчас сильнейший форвард в РПЛ?

— Назову его и Даку из «Рубина». Вот они, конечно, выделяются на фоне остальных. Стилистически, возможно, немножко разные нападающие. Но оба вносят огромный вклад в успехи своих команд.

Фабио Челестини, Эдуард Сперцян и&nbsp;Джон Кордоба.Что поменял Челестини? Алвес — новый Карвалью? Почему Сперцян не уехал в Англию? Кто может сравниться с Кордобой?
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Джон Кордоба
Мирлинд Даку
РПЛ
ФК Краснодар
Олег Фоменко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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