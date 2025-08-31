Фоменко о Кордобе: «В РПЛ с ним может сравниться только Даку»

Бывший тренер «Краснодара» Олег Фоменко в интервью «СЭ» ответил на вопрос, считает ли нападающего «быков» Джона Кордобу сильнейшим нападающим РПЛ.

— А есть позиция в этом составе «Краснодара», которая все же «проседает»?

— Я такой не вижу. Для меня сейчас «Краснодар» — команда без слабых мест. Что на флангах, что в середине поля — все сбалансировано. У «быков» появилась хорошая обойма. Можно проводить ротацию. Про Перрена я уже сказал. В центре поля играет бразилец Дуглас Аугусто. То есть, Мусаев располагает 18 футболистами реально приличного уровня. Ребята, выходящие на замену, игру усиливают. Возьмите того же Кривцова. Три гола в последних трех турах РПЛ!

— Но Кордобе замену не найти.

— Давайте так. «Краснодар» — это все-таки не топовый европейский клуб, чтобы иметь в составе двух таких нападающих. Для РПЛ Джон — точно штучный товар. Его действительно не заменить.

— Кордоба — сейчас сильнейший форвард в РПЛ?

— Назову его и Даку из «Рубина». Вот они, конечно, выделяются на фоне остальных. Стилистически, возможно, немножко разные нападающие. Но оба вносят огромный вклад в успехи своих команд.