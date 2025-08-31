Фоменко: «Этот «Краснодар» сильнее прошлогоднего»

Бывший тренер «Краснодара» и ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» оценил игру «быков» на старте сезона.

— Давайте начнем с гостей. Вам не кажется, что этот «Краснодар» даже сильнее прошлогоднего, ставшего в итоге чемпионом?

— Да, пожалуй, с вами соглашусь. Очень мощно выглядит команда Мурада Мусаева, даже несмотря на домашнее поражение от «Локомотива». Хотя и во встрече с железнодорожниками «быки» сыграли весьма качественно.

Понятно, что конкуренты еще будут прибавлять, но по итогам первых шести туров именно «Краснодар» я назову самой сильной командой РПЛ по игре. Причем с запасом. Южане действительно стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

— Причины?

— Селекция. Клуб угадал с новичками. Как говорится, попали с трансферами. Вы же сами наверняка видели, как против «Крыльев» на месте правого инсайда сыграл француз Перрен. По нему все сразу стало понятно — очень квалифицированный исполнитель.